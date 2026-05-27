Salussola, il neo sindaco Pozzo già al lavoro su edifici pubblici e cantiere Pnrr a Vigellio

Dopo le elezione che si sono svolte nel fine settimana, Valter Pozzo ha assunto formalmente la guida del Comune di Salussola, tracciando già le prime priorità amministrative della nuova squadra.

“Ringrazio chi ci ha votato, ma anche chi non lo ha fatto – ha dichiarato il neo sindaco – perché da oggi sarò il sindaco di tutti”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai candidati consiglieri e ai collaboratori che hanno contribuito alla stesura del programma elettorale e agli incontri con la popolazione durante la campagna.

"L’amministrazione è pronta e operativa da subito - spiega Pozzo - . Come avevamo annunciato che avremo fatto, abbiamo già preso in carico alcune situazioni considerate da noi più urgenti". Tra le prime questioni da affrontare c’è il problema del tetto della scuola elementare, dove si registrano infiltrazioni d’acqua. “Abbiamo già avviato le procedure per intervenire – ha spiegato – con l’obiettivo di eseguire i lavori nel mese di luglio, approfittando della chiusura estiva della scuola”.

Altro tema centrale riguarda l’ex edificio scolastico di Arro, attuale sede della Pro loco e immobile di proprietà comunale. La struttura presenta condizioni critiche e necessita di interventi di messa in sicurezza. “Valuteremo le risorse finanziarie disponibili per affidare l’incarico a un professionista e procedere con i lavori necessari – ha spiegato Pozzo –. È importante mantenere idoneo un edificio pubblico che fa parte del patrimonio comunale e che si trova in una zona frequentata, vicino alla piazza e al parco pubblico”. Nel dettaglio, il primo intervento riguarderà il rifacimento del tetto, considerato la criticità principale. Successivamente si valuteranno ulteriori opere, tra cui il ripristino della facciata e la sostituzione degli infissi, anche attraverso la ricerca di eventuali contributi e finanziamenti.

Tra i primi risultati rivendicati dal neo sindaco c'è anche lo sblocco del cantiere legato ai fondi Pnrr per il dissesto idrogeologico in località Vigellio. Il progetto della passata amministrazione prevedeva l’abbattimento e la ricostruzione di un ponte, con costi elevati non coperti interamente dal contributo disponibile. Motivo per cui il cantiere era stato bloccato. “Con il progettista abbiamo individuato una soluzione diversa – ha spiegato – evitando la demolizione del ponte e lo spostamento della tubazione esistente. In questo modo si risparmiano circa 110 mila euro e possiamo portare rapidamente a conclusione i lavori”. Con la soluzione individuata da Pozzo il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sfrutterà infrastrutture già esistenti accelerando in questo modo anche i tempi di completamento dell’opera.