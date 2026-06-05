Vannacci su Pozzolo: “Resta in partito, sarà sanzionato da legge”

(Adnkronos) - “Se Pozzolo ha sbagliato, come sembra che effettivamente abbia sbagliato perché aveva un tasso alcolemico maggiore rispetto a quello consentito, sarà sanzionato in base. a quanto previsto dalla normativa vigente. La legge è uguale per tutti, anche per Pozzolo. Resterà nel partito perchè io non abbandono nessuno. Nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in 1000 campi di battaglia. E quindi non rimane indietro neanche mio partito politico, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo”. Lo ha detto l’ex generale della Gdf Roberto Vannacci in una conferenza stampa alla Sala delle Fontane dell’Eur.

E ha aggiunto: “Risultare positivo al tasso alcolemico non significa che una persona è ubriaca. Il codice della strada prevede che al di là di 0,5 incorrono delle sanzioni per chi guida. Ma la definizione di ubriaco è diversa da quella che conosco io. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece lo 0,5% del tasso alcolemico previsto dal codice della strada è un limite tecnico messo dal codice della strada per il quale Pozzolo sarà sanzionato. Non mi risulta che il codice della strada dica che chi supera lo 0,5% è ubriaco. Dice che è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5”.