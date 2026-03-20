125° anniversario della nascita di San Pier Giorgio Frassati, Lorenzo Puglisi dedica una crocifissione

In occasione del 125° anniversario della nascita di San Pier Giorgio Frassati, avvenuta il 6 aprile 1901, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di donare alla comunità biellese un’opera d’arte fortemente simbolica che testimoni il legame del territorio con il Santo che nell’Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano a Pollone ricevette le unzioni battesimali. La sua realizzazione è stata affidata a Lorenzo Puglisi che ha creato una crocifissione per l’altare della chiesa per ricordare, celebrare e commemorare la santa figura di questo giovane uomo vissuto all’inizio del secolo scorso e distintosi per la qualità delle azioni quotidiane che hanno caratterizzato l’intera sua breve vita.

L'opera, che verrà presentata giovedì 9 aprile 2026 alle 19, è dipinta su una tavola di betulla alta più di tre metri, la più grande mai dipinta dall’artista, che ha scelto questa pianta semplice e povera di colore bianco immacolato, considerata un potente simbolo spirituale di rinascita, purificazione, crescita e luce ed associata alla primavera e all'inizio, alla giovinezza e alla gioia di vivere, per trasformarla in un’opera caratterizzata da intensa luce e profonda oscurità, realizzando il suo primo lavoro su commissione da installare in una chiesa.

L'Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano, originario del XVI secolo, è considerato la chiesa più antica di Pollone. La chiesa è strettamente legata alla figura di Pier Giorgio Frassati che vi era profondamente legato per motivi spirituali e familiari; a Pollone infatti trascorreva con la famiglia lunghi periodi di vacanza ed è qui che visse momenti significativi di fede e di impegno sociale. Oggi non è solo un luogo di culto ma anche un punto di riferimento spirituale per i devoti di Pier Giorgio che qui possono trovare un legame tangibile con la sua vita e i suoi ideali.

Alla presentazione al pubblico parteciperanno anche Arnoldo Mosca Mondadori, editore, saggista e poeta italiano, noto per il suo impegno sociale e spirituale, e Don Roberto Maier, teologo, docente universitario e ricercatore. Verrà inoltre presentato un nuovo importante progetto sociale della Comunità Papa Giovanni XXIII.3.

INFO

Lorenzo Puglisi | Un tempo immobile

Una Crocifissione per San Frassati

Dal 9 aprile 2026

Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano, Via Cangio 4, 13814 Pollone Bi

Inaugurazione: giovedì 9 aprile 2025, h 19.00

Orari apertura: tutti i giorni h 10.00 /19.00