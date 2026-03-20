VII edizione del Premio +bellezza in Valle, nasce la sezione “Segnalaci le cose belle” FOTO

Prosegue il percorso della VII edizione del Premio +bellezza in Valle, l’iniziativa che valorizza gli interventi ambientali ed edilizi capaci di portare bellezza e qualità al territorio biellese. Per presentare il Premio e creare una rete sempre più ampia di amici e sostenitori, gli organizzatori ha promosso un incontro conviviale invitando amministratori locali, professionisti, rappresentanti del mondo culturale e giornalisti della stampa locale.

L’incontro è stato un’occasione per riflettere sul valore della bellezza come elemento di identità e sviluppo del territorio, ma anche per condividere esperienze e punti di vista diversi: quello delle istituzioni, dei professionisti, e di chi ha già partecipato al Premio. Corrado Ceria, presidente dell’Ordine degli Architetti di Biella, è intervenuto portando il punto di vista dei professionisti sul tema della qualità del progetto e della valorizzazione del patrimonio costruito. Il tema della partecipazione e del coinvolgimento delle comunità è stato invece al centro dell’intervento di Davide Furfaro, Capo delegazione del FAI di Biella, che ha messo in relazione l’esperienza dei “Luoghi del Cuore” del FAI con l’iniziativa promossa dal Premio +bellezza in Valle. Quest’anno infatti il sito del Premio si arricchisce di una novità importante: una nuova sezione, intitolata “Segnalaci le cose belle”, attraverso la quale cittadini, professionisti e amministratori possono indicare interventi realizzati sul territorio biellese che meritano attenzione e valorizzazione.

Le segnalazioni possono essere inserite direttamente online al link: https://www.premiopiubellezzainvalle.it/segnalaci-le-belle-cose

La serata ha offerto anche l’occasione per ascoltare la testimonianza di due protagonisti della scorsa edizione del Premio: Igor Mai, di Maiser Serramenti, vincitore della sezione Edilizia 2025, e Domenico Iacaruso, proprietario di Villa Magnani, vincitore della sezione Ambiente 2025, che hanno raccontato la loro esperienza a un anno dalla partecipazione al Premio.

Il Premio +bellezza in Valle nasce con l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento a chi, con interventi di recupero, riqualificazione o valorizzazione del paesaggio, contribuisce a migliorare la qualità estetica e ambientale del territorio biellese. Gli organizzatori ricordano che le candidature per la VII edizione sono aperte fino al 15 maggio.

Il Premio rappresenta oggi non solo un riconoscimento per i progetti più meritevoli, ma anche uno strumento per diffondere una cultura della bellezza, della cura del paesaggio e della qualità architettonica