Dal Nord Ovest – Era in ipotermia, salvato escursionista disperso

Nella serata di ieri, a partire dalle 20 circa, è stato effettuato un intervento di ricerca di un uomo disperso nel comune di Val della Torre. I soccorsi sono stati attivati dopo la denuncia di mancato rientro dell'uomo, uscito di casa nel pomeriggio per un'escursione e al successivo ritrovamento della vettura in prossimità di un'area boscata.

Con il coordinamento da parte dei Vigili del Fuoco di Torino, intervenuti con 8 squadre e 25 unità, era presente il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con 3 tecnici, un pilota di droni e un'unità cinofila da ricerca in superficie, personale AIB, personale dell'Arma dei Carabinieri e del Soccorso Sanitario. Sul posto risultava inoltre presente l'ente comunale nella persona del sindaco.

Grazie al lavoro congiunto degli enti intervenuti, intorno alle 23, una squadra mista SASP, VVF e Carabinieri ha effettuato il ritrovamento grazie al cane che ha individuato la traccia olfattiva del disperso segnalandolo al conduttore. L'uomo, in condizioni di ipotermia, è stato imbarellato e trasferito alla strada carrozzabile per essere affidato all'autoambulanza e condotto in ospedale.

Si sottolinea l'ottima collaborazione tra i vari enti intervenuti che ha permesso di concludere tempestivamente l'intervento.