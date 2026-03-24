Dal Nord Ovest - A fuoco tetto e mansarda, una persona in ospedale FOTO

Ieri, 23 marzo, intorno alle 12.40, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, Santhià e Vercelli sono giunti nel comune di Crova per l’incendio di un camino. All’arrivo sul posto si è riscontrato che l’incendio si era esteso alla mansarda e al tetto dell’abitazione.

L’intervento è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dello scenario. Il personale sanitario, a seguito di verifiche, ha poi trasportato una persona in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Crova e il personale del 118.