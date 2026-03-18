Dal Nord/Ovest, Ponechiale: scialpinista soccorso tra neve e maltempo FOTO

Si è concluso da poco un complesso intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in collaborazione con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel Comune di Pontechianale (CN). Intorno alle 13, un gruppo di scialpinisti ha lanciato una chiamata di emergenza per un compagno infortunatosi nella zona del Bivacco Bertoglio, Vallone delle Giargiatte. La comitiva si trovava in fase di discesa quando, intorno a quota 2800 m, un componente si è procurato una sospetta frattura a un arto inferiore. Sul posto è stato mandato l'elisoccorso che è riuscito a sbarcare, nonostante condizioni meteo proibitive, il tecnico e il cinofilo del Soccorso Alpino. Il paziente era stato ricoverato in una truna scavata nella neve dai suoi compagni per proteggerlo dal vento e dal freddo. I due tecnici lo hanno stabilizzato e imbarellato per iniziare il trasporto verso valle. Nel frattempo, l'elicottero ha recuperato altri due soccorritori con un toboga, e li ha trasportati fin dove la visibilità lo consentiva. In seguito il gruppo si è ricompattato e l'infortunato è stato caricato sul toboga per accelerare il trasferimento verso l'ospedale. Intorno a quota 2200 m, un miglioramento del tempo ha consentito l'arrivo dell'elicottero e l'imbarco del paziente per l'ospedalizzazione.