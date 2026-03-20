Dal Nord Ovest - Rapina un supermercato e minaccia con una siringa il cliente che cerca di fermarlo: "Ho l'Aids"

rapina un supermercato e minaccia con una siringa il cliente che cerca di fermarlo: "Ho l'Aids" (foto di repertorio)

Un italiano di 29 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina all’interno di un supermercato. Per guadagnarsi la fuga l’uomo ha minacciato un cliente del negozio puntandogli contro una siringa sporca di sangue. Dopo essersi introdotto nel punto vendita, il 29enne aveva sottratto una cassa automatica, tentando poi di allontanarsi rapidamente, ma un cliente che aveva visto la scena lo aveva seguito, riuscendo a fargli cadere dalle mani la refurtiva. Poco dopo, tuttavia, il ladro ha estratto dalla tasca una siringa e la puntava contro l’inseguitore, minacciandolo di essere affetto da Aids per garantirsi la fuga.

I poliziotti lo hanno rintracciato poco distante dal supermercato. Nella tasca della sua giacca aveva una siringa priva di copertura contenente residui di sangue. Dai controlli effettuati l’uomo è risultato gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e proprio quel giorno aveva terminato un periodo di messa alla prova relativo ad un procedimento per furto in abitazione.



Questo è solo uno dei quattro arresti, uniti a sette denunce, che rappresentano il bilancio dei controlli effettuati nelle scorse ore dalla Polizia a Barriera di Milano. Centinaia gli agenti impegnati sul territorio, in particolare sull’asse di corso Giulio Cesare, corso Palermo, corso Novara, di via Monte Rosa, via Sesia e le vie vicine, senza tralasciare l’area dell’ex Piscine Sempione.

Sono state in tutto 800 le persone identificate, 224 i veicoli controllati, 22 gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche e al sequestro di sostanze stupefacenti. Due cittadini stranieri sono stati arrestati per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti; un terzo per rapina aggravata a un minimarket.