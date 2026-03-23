Dal Nord Ovest - Spari e paura in strada, ferito un uomo di 40 anni

Allarme ieri sera a Moncalieri, dove un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco in strada. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30 in corso Roma, in una zona centrale della città.

Secondo le prime informazioni, il ferito sarebbe stato colpito a un braccio. L’allarme è scattato immediatamente, lanciato da alcuni passanti, in breve due ambulanze del 118 di Azienda Zero sono giunte sul posto e hanno prestato le prime cure e stabilizzato il paziente prima del trasporto in ospedale.

L’uomo è stato trasferito al Cto di Torino per ulteriori accertamenti e cure, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato al ferimento.

Sull’episodio, per l'appunto, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire quanto successo e individuare eventuali responsabilità.

Non è esclusa alcuni pista al momento, compresa quella del tentato omicidio. Si stanno anche sentendo le testimonianze di quei passanti che erano nelle vicinanze, quando è avvenuto il ferimento del quarantenne.