Dal Nord Ovest - Rubano il portafoglio a un anziano disabile: tre arresti

Lo scorso 16 marzo, i poliziotti della Squadra Mobile di Vercelli hanno tratto in arresto tre soggetti, resisi responsabili del furto con destrezza del portafoglio di un anziano all’interno di un esercizio commerciale della città.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori quotidianamente attivi sul territorio cittadino, i poliziotti hanno attentamente monitorato i movimenti di un’autovettura, con a bordo un uomo e due donne, risultati particolarmente sospetti per i tragitti percorsi. In particolare, durante una sosta dell’auto, hanno notato le donne uscire frettolosamente da un supermercato in cui avevano fatto accesso poco prima, salire a bordo del veicolo condotto dal terzo individuo e tentare di allontanarsi celermente dal luogo; gli operatori, pertanto, hanno subito seguito e fermato il veicolo, sottoponendolo a controllo, identificando i tre e appurando che gli stessi erano tutti gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Sottoposti a perquisizione, è stato possibile rinvenire il portafogli di proprietà un ultrasettantenne, con ancora all’interno le carte bancarie dello stesso. La vittima, affetta da alcune disabilità motorie, ancora ignara di quanto accaduto, è stata rintracciata all’interno del supermercato dal quale si erano appena allontanate le malfattrici e, una volta, appreso di essere stato derubato, l’anziano si è recato presso gli Uffici della Questura al fine di presentare atto di querela; nell’occasione, gli sono stati restituiti tutti i propri averi.

I tre soggetti sono stati tratti in arresto per il reato di furto pluriaggravato. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta il giorno successivo, gli stessi sono stati rimessi in libertà senza misure cautelari. Nei loro confronti il Questore ha ritenuto di adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Vercelli.