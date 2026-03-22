Dal Nord Ovest - Carte carburante clonate, blitz dei Carabinieri: due arresti e tre denunce

Un via vai sospetto durato oltre mezz’ora, tra auto e taniche riempite senza sosta, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri in un distributore di carburante lungo corso Vercelli, a Torino nord. È così che, nella serata di sabato scorso, è stata scoperta un’attività illecita legata all’utilizzo di carte carburante clonate.

All’arrivo dei militari, due uomini sono stati sorpresi mentre effettuavano rifornimenti attraverso transazioni fraudolente con schede contraffatte. Altri tre soggetti, tra cui una donna, sono stati invece individuati mentre acquistavano carburante già erogato tramite le tessere clonate.

Per i due uomini, di origine straniera e già noti alle forze dell’ordine, sono scattate le manette con l’accusa di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento, in concorso. I tre complici sono stati invece denunciati a piede libero per ricettazione.

Gli arrestati sono stati inizialmente condotti presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”. Nei giorni successivi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Nel corso dell’operazione, condotta dai carabinieri della Sezione Operativa di Susa con il supporto dei colleghi della compagnia, sono stati sequestrati 160 litri di carburante, sei carte clonate e 340 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.