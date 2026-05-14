Luigi Acampora, storico ristoratore di Biella: il ricordo dei figli ad un anno dalla scomparsa

È trascorso appena un anno dalla morte di Luigi Acampora, storico titolare del ristorante pizzeria Al Bucaniere di Biella, ma il suo ricordo è più vivo che mai.

Specialmente nei suoi cari che, in questi giorni, hanno voluto rendergli omaggio con un commosso e sentito messaggio, condiviso sulle pagine del nostro quotidiano. “Era una gran bella persona, piena di entusiasmo e passione per il proprio lavoro – ricordano con palpabile emozione i figli Sara, Nicolò e Dhaniel – È sempre stato un uomo di poche parole ma bastava uno sguardo per comprenderci appieno e capirci senza troppi fronzoli. Poteva apparire sfuggente ma sapeva regalare sorrisi e consigli ogni volta che ne avevamo bisogno”.

Evidente l’amore per la ristorazione e l’accoglienza del cliente. “Era apprezzato e stimato da tutti – sottolineano ancora i figli – La sua dedizione era assoluta, l’ardore quotidiano era sotto gli occhi di tutti. Il ristorante era la sua creatura, quasi un figlio”.

Era speciale anche la sua cura dei dettagli. “Coltivava personalmente fiori, frutti e verdure - confidano – per rendere sempre più accogliente e genuino il suo locale. Con armonia e sapienza sistemava sui tavoli, ogni mattina, le rose del suo giardino. Era un gesto semplice ma capace di emozionarci ogni qual volta lo raggiungevamo al lavoro”. Aspetti molto apprezzati, anche dalla clientela di ogni età. “Poteva apparire serioso ma sapeva creare simpatia ed empatia con le persone – riportano – Entrava in relazione profonda, dispensando sempre una buona parola per tutti”.

Come molti, anche lui l’anno scorso poté prendere parte ad uno dei momenti più attesi dalla comunità biellese: l’Adunata Nazionale degli Alpini. “Era davvero entusiasta di poter assistere ad un simile appuntamento – evidenziano – Gruppi in visita, canti popolari, allegria e musica: il locale ha vissuto momenti indimenticabili in quei giorni. E, come le stelle, si è spento all’apice, a soli 75 anni, dopo solo qualche giorno, in quel triste e doloroso 17 maggio 2025. Resta il rammarico che nostro padre avrebbe finalmente potuto diventare saggio e anziano godendo dei piaceri della vita dopo averla trascorsa tutta a lavorare e preoccuparsi. Ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori”.

Come comunicato dalle Onoranze Funebri Papale, alle 18 di domenica 17 maggio avrà luogo una messa di suffragio nel Duomo di Biella. Fin da ora, la famiglia desidera ringraziare quanti si uniranno a loro nella preghiera.