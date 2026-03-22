La primavera tarda ad arrivare, a Oropa 30 centimetri di neve: la foto del Santuario FOTO e VIDEO

Sembra proprio che la primavera tardi ad arrivare nel Biellese. Come annunciato dal bollettino di Arpa Piemonte, copiose nevicate si sono registrate ad alta quota anche nel nostro territorio.

Qualche ora, il Santuario di Oropa ha diffuso le foto del manto bianco che ha avvolto l’intero sito religioso: “22 marzo a Oropa… la primavera si fa aspettare – si legge nel post - Nella giornata di oggi sono scesi ben 30 cm di neve, regalando al Santuario un'atmosfera ancora pienamente invernale”.

A detta di escursionisti, scalatori e appassionati di sci-alpinismo, era da tempo che non si vedeva così tanta neve in questo periodo. Suggestiva e mozzafiato la vista dal Lago del Mucrone che mostra un paesaggio imbiancato e immerso nella natura. Un vero e proprio spettacolo immortalato in scatti fotografici e video.