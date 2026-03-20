Alta Valle Elvo, alpeggi e cascine: se ne parla a Graglia

Alta Valle Elvo, alpeggi e cascine. Di questo, e molto altro, si parlerà stasera, 20 marzo, alle 21, al teatro comunale di Graglia. L’iniziativa è curata da Roberto Munarin: si tratta di un censimento fotografico di alpeggi e cascine, oltre il Tracciolino, inclusi i resti di alcuni siti quasi scomparsi ma custoditi gelosamente dai pochi residenti dell’Alta Valle dl’Elf.

Nel corso della serata, ad ingresso libero, sarà presentata la prima parte del progetto: 4 anni di lavori, dai pendii del Bric Paglie sino al confine con la Riserva Naturale del Sacro Monte di Oropa. Molte le immagini con gli alpeggi sia nella veste estiva e invernale, oltre alla rete sentieristica.