Sordevolo verso il superamento del digital divide. A breve in Regione Pignocchi inizieranno i lavori per la posa dei sottoservizi propedeutici alla posa dell'antenna 5G. Nella serata di giovedì 19 marzo il sindaco, Riccardo Lunardon, ha incontrato i promotori della raccolta firme contraria all'installazione, per un confronto diretto per rispondere punto per punto ai loro dubbi, alle loro richieste.

"Come amministrazione ci riteniamo soddisfatti dell’incontro – spiega il sindaco Lunardon –. Abbiamo illustrato quanto ci è stato richiesto, e il confronto si è svolto senza polemiche. Comprendiamo le preoccupazioni di chi vive nella zona interessata, ma Sordevolo ha bisogno di essere connesso al mondo. Ad oggi è l’unico paese della Valle Elvo classificato come zona bianca, una situazione non più accettabile. Gli aventi diritto al voto a Sordevolo sono circa 1100 e le 300 firme raccolte rappresentano una percentuale limitata. Se avessimo raggiunto il 50%, sarei stato pronto a sostenere la posizione contraria, ma con questi numeri non me la sono sentita. Inoltre, alcune persone che avevano firmato hanno dichiarato che, se avessero ricevuto prima le stesse informazioni fornite durante l’incontro, non avrebbero aderito alla raccolta. Siamo consapevoli dell’impatto dell’opera e delle preoccupazioni, ma non esistevano alternative praticabili. Anche l’Arpa ha espresso parere favorevole, e ha anche messo a disposizione delle slides per la serata e si è data disponibile se qualcuno volesse avere più informazioni a riguardo".

Ora prosegue l'iter e il prossimo passo spetta alla Provincia: "Abbiamo approvato in consiglio la variante al piano regolatore – conclude il sindaco – che in questo caso deve essere validata dalla Provincia. I lavori partiranno a breve: la richiesta è quella di rendere l’antenna operativa entro il 30 giugno. Voglio sottolineare che tutto ciò che stiamo facendo è per il bene del paese e per evitare che una parte della popolazione resti isolata".