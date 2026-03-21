A Ponderano oggi il taglio del nastro all'area camper

Oggi sabato 21 marzo a Ponderano è in calendario il taglio del nastro di una nuova struttura a servizio della comunità ma non solo: alle 15 verrà inaugurata la nuova area camper, fortemente voluta dall'amministrazione Locca per incentivare il turismo itinerante sul territorio biellese.

L'area si trova in strada Antica per Biella. Al termine della cerimonia seguirà la camminata di primavera aperta a tutti, anche ai nostri amici pelosetti. Basta indossare scarpe comode e avere voglia di godersi un attimo in buona compagnia. La durata è calcolata di circa 1 ora e mezza lungo un percorso di 4,5 km. ed è stato organizzato un piccolo rinfresco.



"L'area era un intervento previsto nel nostro programma elettorale - spiega entusiasta il sindaco Roberto Locca -, volto ad incrementare la visibilità del territorio ponderanese e agevolare il turismo itinerante con l’offerta di un’area camper gratuita al passo con i tempi", afferma il primo cittadino.

L’area è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in movimento, con spazi adeguati e servizi moderni.