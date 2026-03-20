Asd Skating Biella conquista il titolo nazionale ai Campionati AICS FOTO

Grande risultato per l’asd Skating Biella, che anche quest’anno si conferma ai vertici del pattinaggio artistico a rotelle, conquistando il titolo nazionale AICS nella specialità quartetti.

Dall’11 al 14 marzo le atlete biellesi hanno partecipato ai Campionati Nazionali AICS, competizione che ha visto in pista squadre provenienti da tutta Italia. Tra le protagoniste tre quartetti: ETHOS (Adele Recupero, Agnese Negro, Maia Milesi, Olimpia Fuda), che ha ottenuto una prestazione solida in una categoria molto competitiva, e HARMONIX (Sveva Taddei, Lucrezia Potenziani, Isa Vaglio, Vittoria Cresta), dodicesimo alla prima esperienza nazionale.

«Siamo soddisfatti delle esibizioni – spiegano gli allenatori Federico Augustin Martínez Lemons, Lucrezia Recupero e Maria Elena Recupero –. Il livello era molto alto e questa esperienza ci aiuta a capire su cosa lavorare per migliorare».

A firmare il risultato più importante è stato il quartetto veterano KAYA (Lucrezia Recupero, Maria Elena Recupero, Annarita Paraggio e Asia Mandrino), che ha conquistato il titolo nazionale con una performance impeccabile. Una vittoria arrivata anche a sorpresa: «Non ce lo aspettavamo – raccontano le atlete –. Quando abbiamo capito di aver vinto è stata un’emozione fortissima». Il gruppo si allena tra Biella e Novara, affrontando sacrifici e spostamenti che hanno rafforzato l’unione della squadra. L’oro è dedicato alle famiglie e agli allenatori.

Ottimi risultati anche nelle competizioni precedenti. Al Memorial Renzo Zanchetta di Novara (6 marzo), Annarita Paraggio ha conquistato il secondo posto nella Free Dance. Nella specialità quartetti, Ethos ha ottenuto il terzo posto, Harmonix il quarto, mentre KAYA ha conquistato la medaglia d’oro.

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo, sempre a Novara, le atlete biellesi si sono distinte in diverse categorie: primo posto per Maia Milesi (Minis C), terzo posto per Vittoria Cresta (Minis B) e Adele Recupero (Young B). Buoni piazzamenti anche per Diletta Giordano (6ª), Olimpia Fuda (18ª), Aurora Monfrecola (8ª), Sveva Taddei (8ª) e Agnese Negro (5ª).

Soddisfazione da parte dello staff tecnico, supportato dalla coreografa Arianna Quartesan e dal preparatore atletico Daniele Pavan, per risultati che confermano la crescita costante della società biellese.