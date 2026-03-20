Tutto pronto, stasera si premia lo Sportivo Cossatese dell’anno

Torna uno degli appuntamenti più apprezzati dalla comunità di Cossato. Come tutti gli anni, è arrivato il tempo di premiare lo Sportivo Cossatese dell'anno. Il classico appuntamento, rivolto a tutte le attività sportive e dei suoi massimi rappresentanti, avrà luogo questa sera, venerdì 20 marzo al teatro comunale di Cossato. L'orario d'inizio è alle 20.30. Nel corso della serata si esibirà il coro della scuola secondaria Leonardo da Vinci, diretto dalla professoressa Simona Riussi. Sarà presente anche il presidente nazionale di ciclismo fuori strada Barbara Mussa. Inoltre, nell’area esterna, verrà esposta l’auto di Bonaldo e Mallocci, vincitori del Trofeo Nazionale Fun & Race 2025.

Questi i premiati dell’anno 2025: Città di Cossato (calcio), Francesca Crucitti (karate), Elio Pellerei (OCR), Edoardo Motta (debutto Naz. Calcio). I premi speciali alla carriera andranno a: Maurizio Rondi (tennistavolo), Maria Cristina Roncarolo (atletica), Piero Paolini (medico sportivo), Alvaro Miorelli (atletica) e Giancarlo Bellini (ciclismo). Le pergamene, invece, saranno assegnate a Sofia Crucitti (karate), Claudia Zammuner (ciclocross), Andrea Seffusatti (gran fondo alpino), Scialis (APS ASD Lis), Viola Turano (danza classica), Giovanni Dal Ben (ciclocross), Greta Bassan (ciclocross), Linda Bassan (ciclocross), Veronica Pastorato (ginnastica artistica), Emanuel Registro (pesca sportiva), Nicolò Pavan (calcio), Emma Casaliggi (karate), Roberto Bagatello (taekwondo), Sara Nieddu (taekwondo), Irene Buzzano (taekwondo), Lisa Zoccola (karate), Nicolò Bottega (rally), Vincenzo Mallocci (rally), Alessio Bonaldo (rally) e Marco Morello (calcio camminato).