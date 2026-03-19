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ECONOMIA | 19 marzo 2026, 09:27

Pichetto sul taglio delle accise contro il caro carburante: "Governo al fianco di cittadini e imprese"

Pichetto sul taglio delle accise contro il caro carburante: &quot;Governo al fianco di cittadini e imprese&quot;

Pichetto sul taglio delle accise contro il caro carburante: "Governo al fianco di cittadini e imprese"

“Con il decreto appena approvato, il Governo interviene al fianco di cittadini e imprese, che potranno beneficiare sin da subito degli effetti di queste misure sui rifornimenti di carburante. Al tempo stesso, viene rafforzata l’azione di contrasto alle speculazioni, a tutela dei consumatori.
Siamo intervenuti tempestivamente, nei limiti delle risorse disponibili, nella consapevolezza che una risposta strutturale alla difficile congiuntura internazionale – oggi aggravata anche dal conflitto in Iran – debba necessariamente arrivare dall’Europa, attraverso nuove regole ispirate al principio della neutralità tecnologica”.

uff.st. Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto,

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