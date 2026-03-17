Energia, Pichetto a ministri di Francia, Repubblica Ceca ed Estonia: “Rivedere sistema ETS”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Consiglio Energia a Bruxelles, ha incontrato la ministra francese delegata per l’Energia Maud Brégon; il ministro dell’Ambiente della Repubblica Ceca, Petr Hladik e il ministro dell’energia e del clima della Repubblica dell’Estonia, Andres Sutt.



Con i colleghi europei il ministro Pichetto Fratin ha voluto sottolineare che “l’Europa deve mantenere una alta ambizione climatica, evitando rigidità che rischiano di penalizzare famiglie e imprese. Per l’Italia questa è una priorità strategica”.



“Il problema dei prezzi dell’energia è per noi molto importante - ha evidenziato il ministro italiano - La recente crisi in Medio Oriente ha accentuato il problema. L’Italia sta lavorando a misure nazionali ma è necessario che queste siano condivise dalla Commissione Europea e dagli altri Stati membri. Non possiamo permetterci che il costo delle tensioni geopolitiche in atto e la crisi della trasformazione ricada in modo sproporzionato sui cittadini e comprometta la competitività del nostro sistema produttivo”.



“Per questo - ha concluso, informando che del tema si è discusso anche in Consiglio Energia - riteniamo necessario concentrare le risorse su misure davvero efficaci per contenere i prezzi dell’energia e per una transizione rapida, che metta al centro anche la sicurezza energetica. Chiediamo una revisione del sistema ETS, che ne limiti gli effetti sul prezzo dell’energia, riduca la volatilità e prezzo delle quote e limiti le dinamiche speculative, così che il meccanismo possa guidare efficacemente la transizione”.