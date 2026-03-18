Ladri a Strona: si introducono in casa e rovistano nelle camere

I Carabinieri sono intervenuti a Strona, nella giornata di ieri martedì 17 marzo, a seguito della segnalazione di un'intrusione all'interno di un alloggio.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti all'interno dell'appartamento al secondo piano, entrando dalla porta di ingresso, approfittando dell'assenza del proprietario. Varcata la soglia, i malviventi avrebbero rovistato in alcune stanze, in particolare in due camere da letto, mettendole a soqquadro.

Al momento non sembra che sia stato asportato nulla, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e quantificare i danni.