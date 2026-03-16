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CRONACA | 16 marzo 2026, 19:00

Carabinieri, rinvenute alcune biciclette: di chi sono?

Carabinieri, rinvenute alcune biciclette: di chi sono?

Carabinieri, rinvenute alcune biciclette: di chi sono?

Nelle scorse ore, sono state rinvenute alcune biciclette, presumibilmente oggetto di furto. In foto sono ben visibili i mezzi recuperati dai militari dell'Arma. Per informazioni o per il riconoscimento delle bici si consiglia di contattare direttamente i Carabinieri della Stazione di Bioglio per concordare le modalità di restituzione, previa la presentazione di regolare denuncia.

Redazione g. c.

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