Volontariato al Salone del libro: il CTV porta “Semi di Giustizia”

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 accoglie nuovamente “Le parole del Volontariato”, spazio dedicato all’impegno civico e al Terzo Settore, con incontri, testimonianze e dialoghi promossi dal CSV di Torino insieme ai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte, coordinati da CSVnet Piemonte ETS, al CSV Valle d’Aosta e a CSVnet.

Lo stand del volontariato, nel Padiglione Oval, stand T130-U129, ospiterà un programma dedicato a temi come pet therapy, inclusione, beni confiscati alla mafia, economia sociale, partecipazione giovanile, sostenibilità del Terzo Settore e valorizzazione delle competenze maturate nel volontariato.

Tra gli appuntamenti anche il talk “Semi di Giustizia”, promosso dal Centro Territoriale per il Volontariato e in programma il 14 maggio dalle 17.30 alle 18.30. L’incontro presenterà l’esperienza dell’APS Sogni Scalzi e il progetto “L’Orto di Tutti”, bene confiscato alla mafia e trasformato in spazio educativo e sociale.

Attraverso il racconto dei protagonisti e la proiezione di un docuvideo saranno illustrati i passaggi del progetto, nato per rigenerare un luogo comune e promuovere legalità e partecipazione attiva. Interverranno Fabiola Vecchio, co-fondatrice e presidente di Sogni Scalzi; Lara Fochira Reymondet, co-fondatrice e vicepresidente; Nunzia Castiglione, collaboratrice dell’associazione; e Dario Lauria, segretario e progettista.

“Essere presenti al Salone Internazionale del Libro significa portare il volontariato dentro uno dei principali luoghi di produzione culturale del Paese – dichiara il presidente di CSVnet Piemonte ETS, Daniele Giaime –. È importante che il Terzo Settore possa raccontarsi non solo attraverso i servizi che offre, ma anche attraverso idee, esperienze e riflessioni capaci di generare partecipazione e senso di comunità”.