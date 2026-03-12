Servizio Civile al Centro per le Famiglie IRIS: incontri informativi per i giovani interessati

Il Centro per le Famiglie del Consorzio IRIS organizza alcune giornate informative dedicate ai giovani interessati al Servizio Civile Universale, nell’ambito del progetto “Ecosistemi di sostegno e inclusione”.
Gli incontri rappresentano un’occasione per conoscere più da vicino le attività previste dal progetto e ricevere indicazioni sulle modalità di partecipazione alla selezione, che prevede l’inserimento di due operatori volontari presso il Centro.
Gli appuntamenti si terranno al Centro per le Famiglie, in via Rodolfo Caraccio 4 a Biella, nelle seguenti date:
- mercoledì 18 marzo, dalle 13:00 alle 15:30;
- giovedì 26 marzo, dalle 14:00 alle 17:00.
Il progetto di Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un’indennità mensile di 519,47 euro.