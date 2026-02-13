Biella, l’ITIS incrementa le proprie dotazioni didattiche grazie a una donazione

Attivato in questi giorni all’ITIS un PLC Siemens 1510 ad uso degli studenti del corso di Istituto tecnico; la macchina è stata donata dal gruppo Elettro GFG-Crosa Partner Group, azienda biellese da oltre trent’anni presente nel settore della sicurezza e delle telecomunicazioni.

Il PLC (Programmatore Logico Programmabile) è un computer industriale atto ad automatizzare e controllare macchinari e processi produttivi la cui programmazione è oggetto di studio nel triennio ITIS presso i corsi Elettrotecnica ed Elettronica; dotato di periferiche di ingresso e uscita analogiche e digitali e HMI (l’interfaccia uomo-macchina), il PLC Siemens 1510 è stato quindi installato nei laboratori dell’Istituto, entrando così tra le dotazioni didattiche della scuola.

Su questa macchina gli studenti si eserciteranno a realizzare programmi di automazione potenzialmente spendibili nei vari settori industriali, dall’industria chimica (ad esempio, produzione automatica di colori e confezionamento) a quella meccanica (produzione di pezzi alle macchine utensili) ecc. Soddisfatto il preside Badà: “Ringrazio l’azienda e l’amministratore delegato Ruggero Acquadro per averci donato questo PLC, che contribuisce ad incrementare la strumentazione dei nostri laboratori e ad arricchire le proposte didattiche per gli studenti”.