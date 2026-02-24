Fin 4 Teen arriva a Biella, il programma di Sellalab dedicato agli studenti

“Fin 4 Teen”, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditorialità ad impatto per ragazzi tra i 12 e i 19 anni, torna per il secondo anno consecutivo a Biella, coinvolgendo in questa edizione 35 studenti del Liceo “Giuseppe e Quintino Sella”. Il ciclo di incontri promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, ha l’obiettivo di dotare i ragazzi di strumenti e competenze fondamentali per affrontare consapevolmente il futuro, contribuendo così a generare impatto positivo nelle comunità e nelle imprese di domani.

L’iniziativa che prende il via oggi a Biella prevede altre tappe a Torino, Roma, Lecce, Salerno e in altre città sul territorio nazionale.

Fin 4 Teen coinvolgerà gli studenti biellesi in 11 ore di formazione sui temi della gestione del risparmio e degli investimenti, della conoscenza del credito e delle assicurazioni, della preparazione al futuro finanziario e dello sviluppo della mentalità imprenditoriale, con particolare attenzione alle ricadute sociali e all’impatto positivo. I contenuti formativi della nuova edizione biellese sono arricchiti da specifici moduli relativi al budget personale e alla previdenza, oltre a un rinnovato approccio laboratoriale calibrato sull’età degli studenti. Il percorso include la partecipazione di esperti in ambito finanziario e imprenditoriale, nonché incontri con startup e imprese locali, per offrire ai ragazzi esempi concreti e ispirazioni dal mondo reale.

A giugno è inoltre prevista per il territorio di Biella la seconda edizione di Fin 4 Teen Camp, il laboratorio intensivo che unisce educazione al denaro e imprenditorialità attraverso il lavoro di team, in collaborazione con Bloom. Al termine del percorso, i ragazzi parteciperanno all’evento nazionale che riunirà i team vincitori delle diverse tappe territoriali. L’appuntamento avrà luogo presso il Lanificio Maurizio Sella di Biella, in occasione di “Nel mondo a venire”, il festival di innovazione a impatto promosso da Sellalab.

Nell’edizione 2025 di Fin 4 Teen proprio un team composto da studenti del Liceo Giuseppe e Quintino Sella ha realizzato Loopie, uno delle cinque idee innovative selezionate durante la finale nazionale. Si tratta un progetto di moda sostenibile e sociale basato su kit creativi con tessuti di recupero selezionati e igienizzati da detenuti ed ex-detenuti, per promuovere economia circolare e reinserimento lavorativo.