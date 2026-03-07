Lite accesa tra giovani, poi degenera in rissa con minacce

Una lite dai toni accesi sarebbe ben presto degenerata in rissa con isulti e minacce. È successo nella notte appena trascorsa, a Cavaglià: protagonisti, stando a diversi testimoni che hanno allertato le forze dell'ordine, alcuni giovani impegnati in una furente discussione nata per futili motivi.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, assieme al personale della Guardia di Finanza, per riportare alla normalità la situazione. Tutti i ragazzi sono stati identificati e informati delle rispettive facoltà di legge. Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.



