CRONACA | 07 marzo 2026, 12:10

Lite accesa tra giovani, poi degenera in rissa con minacce

Il fatto è avvenuto nella notte appena trascorsa a Cavaglià.

Lite accesa tra giovani, poi degenera in rissa con minacce (foto di repertorio)

Una lite dai toni accesi sarebbe ben presto degenerata in rissa con isulti e minacce. È successo nella notte appena trascorsa, a Cavaglià: protagonisti, stando a diversi testimoni che hanno allertato le forze dell'ordine, alcuni giovani impegnati in una furente discussione nata per futili motivi. 

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, assieme al personale della Guardia di Finanza, per riportare alla normalità la situazione. Tutti i ragazzi sono stati identificati e informati delle rispettive facoltà di legge. Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. 


 

g. c.

