Carlo Germanetti alla guida del Gruppo Alpini Biella Centro Vernato: “Nei cuori la memoria di Filippo De Luca”

“Mesi fa Filippo De Luca ha posato lo zaino ed è andato avanti lasciando un grande vuoto in tutti noi. Era una delle anime più stimate della Sezione di Biella. Il suo ricordo è indelebile per moltissime penne nere. Sta a noi, ora, rimboccarci le maniche e continuare l'operato del nostro gruppo, conservando nei nostri cuori il suo ricordo”. A parlare Carlo Germanetti, iscritto all'ANA dal 1979, Consigliere Sezionale, nominato nei giorni scorsi Capogruppo degli Alpini di Biella Centro Vernato.

Carlo Germanetti raccoglie l’eredità del compianto De Luca, apprezzato e stimato Consigliere Sezionale, mancato lo scorso novembre all'età di 76 anni.