Alla civica di Biella la presentazione di “Piumini e catene. Storie di maranza"

Giovedì 26 febbraio alle ore 21.00, presso la Biblioteca Civica di Biella (piazza Curiel 13), si terrà la presentazione del libro “Piumini e catene. Storie di maranza” (Armando Curcio Editore), scritto da Roberto Arditti e Alessio Gallicola, con i contributi di Tommaso Cerno e della psicoterapeuta Maria Rita Parsi, scomparsa il 2 febbraio.

L’incontro, promosso dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Biella, sarà presentato da Omar Riffi, consigliere comunale di Biella. Interverranno Roberto Arditti, giornalista, e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il volume propone un viaggio attraverso 12 storie di cronaca per raccontare uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni, quello dei cosiddetti “maranza”. Un racconto che parte da episodi reali e vicende emblematiche per offrire una chiave di lettura diretta e documentata del fenomeno, analizzandone radici sociali, dinamiche giovanili e implicazioni culturali. Non solo una raccolta di storie, ma anche uno spunto di riflessione pubblica: il libro si inserisce infatti nel dibattito nazionale su sicurezza, disagio giovanile e responsabilità educative, con l’intento dichiarato dagli autori di stimolare un confronto che coinvolga istituzioni, famiglie e territori.



«Portare a Biella la presentazione di questo libro significa offrire un’occasione concreta di approfondimento su un tema molto attuale e spesso affrontato solo in modo superficiale – dichiara Omar Riffi –. Attraverso le storie raccontate dagli autori possiamo provare a comprendere meglio un fenomeno complesso, che riguarda non solo la sicurezza ma anche l’educazione, il ruolo delle famiglie e la responsabilità delle comunità. Credo sia importante creare momenti di confronto pubblico come questo, aperti ai cittadini, per stimolare una riflessione seria e condivisa che coinvolga istituzioni, scuola e territorio».