Cossato, lite al supermercato tra clienti

Momenti di tensione nella giornata di ieri giovedì 19 febbraio presso un supermercato di Cossato, dove è scoppiata una lite tra due clienti.

Secondo quanto ricostruito, il diverbio sarebbe nato all’interno del punto vendita, coinvolgendo anche un’addetta alle casse, per poi proseguire all’esterno. Protagonisti dell’episodio un uomo di origine pakistana, classe 1995, e un altro cliente classe 1980, entrambi residenti nel Cossatese.

Stando alle prime informazioni, uno dei due sarebbe stato in stato di alterazione alcolica al momento dei fatti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno riportato la calma e proceduto agli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.