Cossato, più controlli e fototrappole per contrastare vandalismi e abbandono rifiuti (foto di repertorio)

In molte realtà locali, il tema del vandalismo e della microcriminalità continua a rappresentare un grosso problema per le amministrazioni comunali. Nella gran parte dei casi non si tratta di episodi gravi dal punto di vista economico ma piccoli atti che, sommati tra loro, incidono sul decoro urbano e sulla qualità della vita dei cittadini.

Danneggiamenti, abbandono dei rifiuti e comportamenti incivili sono i maggiori fenomeni riportati all'attenzione delle istituzioni comunali e riconducibili ad una vera e propria mancanza di senso civico. Episodi simili sono avvenuti nelle scorse settimane anche nel comune di Cossato, come riportato dal sindaco Enrico Moggio: “Più che di microcriminalità parlerei di atti di stupidità che infastidiscono profondamente, le cui conseguenze non sono trascurabili. Le risorse pubbliche, infatti, devono essere impiegate per riparare i danni e ripristinare gli spazi comuni, sottraendole ad altri interventi utili alla collettività”.

Per contrastare queste problematiche sono state intensificate le attività di controllo sul territorio. “In alcuni casi sono stati individuati e sanzionati i presunti autori di questi atti vandalici ma l'attenzione del Comune è massima – sottolinea Moggio - Sul fronte della sicurezza urbana, sono previsti ulteriori interventi nel settore della videosorveglianza. Nuove telecamere verranno installate in punti strategici della città, in particolare nella piazza Borrino, a copertura dell'intera area, e all'ingresso rinnovato dei giardini pubblici presenti a poco distanza, con l’obiettivo di garantire una copertura più capillare”.

Diverse, anche, le segnalazioni di abbandoni e conferimento errato di rifiuti nelle zone limitrofe di Cossato, in particolare nell'area settentrionale. “In questi casi l’utilizzo delle fototrappole si sta rivelando uno strumento efficace per contrastare tali fenomeni – evidenzia Moggio – La Polizia Locale ha in dotazione due dispositivi di questo tipo per rilevare le infrazioni e alcuni cittadini sono già stati sanzionati. Simili azioni proseguiranno per arginare simili situazioni”.

Parallelamente ai controlli, si punta anche sulla prevenzione. “Si avvierà – annuncia il sindaco - una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere il corretto utilizzo dei sistemi di raccolta rifiuti, incluse le nuove calotte per il conferimento, la cui installazione sarà progressivamente ampliata su tutto il territorio di Cossato”.