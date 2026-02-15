Dal Nord Ovest - Gravissimo incidente nell'Astigiano: due morti

E' stato un venerdì sera di sangue lungo la strada statale 10, nella provincia di Asti. Un tragico incidente stradale si è verificato in direzione Torino. Il bilancio, ancora provvisorio ma pesantissimo, parla di due persone decedute sul colpo e altre due trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma l'impatto è stato talmente violento da richiedere un massiccio dispiegamento di soccorsi. I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per estrarre i corpi e i sopravvissuti dalle lamiere accartocciate dei mezzi coinvolti.

L'allarme è scattato immediatamente, attivando la centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuto il mezzo di soccorso avanzato di Asti, ma la gravità delle condizioni dei feriti ha reso necessario l'invio dell'elisoccorso notturno decollato da Torino. I due feriti, stabilizzati sul posto, sono stati trasferiti in massima urgenza verso i centri traumatologici specializzati; le loro condizioni restano critiche.

L'incidente ha causato la paralisi totale della circolazione sulla SS10 in direzione Torino. Il tratto interessato è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica e la successiva rimozione dei veicoli. Lunghe code si sono formate in uscita da Asti, con pesanti ripercussioni sulla viabilità secondaria.

I due pazienti ricoverati in codice rosso (massima gravità e urgenza) sono una ragazza di 23 anni portata all'ospedale di Asti con il Mezzo di Soccorso Avanzato e un 34enne elitrasportato al Cto di Torino con l'elisoccorso notturno. Al momento non si hanno ancora informazioni sull'identità delle altre due persone decedute sul colpo.

Le vittime del gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 22, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, viaggiavano su una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con una Audi A3 sulla quale si trovavano il 34enne elitrasportato a Torino e la ragazza 23enne ricoverata ad Asti.

I vigili del fuoco, che hanno materialmente liberato le persone coinvolte dalle carcasse delle auto, hanno terminato l'intervento dopo le 2 del mattino, mentre un'altra squadra del Comando è uscita a supporto dei colleghi del distaccamento di Villanova impegnati su un altro incidente, avvenuto intorno all'1 in paese, in cui sono rimaste ferite altre due persone.