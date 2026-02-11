Paola Binello eletta segretario della Federazione degli Ordini degli ingegneri di Piemonte e Valle d'Aosta

L’ingegnera Paola Binello è stata nominata all’unanimità segretario della Federazione interregionale degli Ordini degli ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta (Fiopa). La decisione è stata assunta nel corso della riunione del consiglio della Federazione svoltasi , segnando un importante riconoscimento per l’Ordine degli ingegneri di Asti.

La nomina rappresenta un incarico di rilievo all’interno di un organismo che riunisce gli Ordini professionali di due regioni e che svolge un ruolo di interlocuzione con enti regionali e sovraregionali su temi legati alla professione, alla formazione e ai servizi per gli iscritti. Un risultato che, nelle intenzioni della neoeletta segretaria, nasce anche dal lavoro condiviso con il Consiglio astigiano.

"In poco tempo dalla mia elezione nel consiglio dell’Ordine di Asti, arrivo a ricoprire anche questo incarico in Fiopa – ha commentato Binello – e per questo devo ringraziare il presidente Marco Allegretti e il consiglio di Asti, che mi hanno designata. Senza questo passaggio non sarebbe stato possibile".

"L' Ordine astigiano è piccolo ma saprà dare il suo contributo"

L’ingegnera ha sottolineato come l’impegno sarà orientato anche a valorizzare il ruolo dell’Ordine astigiano all’interno della Federazione: "L’impegno ci sarà sicuramente, anche per dare lustro all’Ordine di Asti, che è un ordine piccolo ma che farà la sua parte e darà il proprio contributo".

La Fiopa, proprio per la sua dimensione interregionale, rappresenta un soggetto con maggiore peso istituzionale rispetto ai singoli ordini provinciali. "Raggruppando Piemonte e Valle d’Aosta – ha spiegato Binello – diventa un interlocutore più forte nei confronti degli altri enti regionali e sovraregionali, potendo così tutelare meglio gli interessi degli iscritti".

"Agevolare gli iscritti con servizi e iniziative"

Per quanto riguarda la durata dell’incarico, il mandato resterà in vigore finché Binello manterrà il ruolo di consigliere designato dal proprio Ordine, salvo eventuali cambiamenti interni alla Federazione.

Sulle linee guida del lavoro futuro, la neo segretaria indica continuità con lo statuto e con le finalità della Federazione: "L’obiettivo è agevolare gli iscritti degli ordini aderenti attraverso servizi, iniziative, formazione e convenzioni, mettendo a disposizione il maggior numero possibile di opportunità. Essendo una federazione che riunisce più ordini, cresce anche la responsabilità verso tutti gli iscritti".

Una nomina che rafforza la presenza astigiana negli organismi di rappresentanza della categoria e che apre una nuova fase di collaborazione e coordinamento tra gli ordini professionali del territorio piemontese e valdostano.