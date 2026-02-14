Biellese, rinnovo contratto metalmeccanici: aumenti fino a 205€ e nuovi diritti per 2.000 lavoratori

E' vicino il rinnovo del contrato per circa 2 mila lavoratori metalmeccanici nel Biellese. La Fiom-Cgil sta incontrato molti lavoratori e lavoratrici nelle aziende, ai quali è stata sottoposta la bozza di ipotesi di accordo tra le parti.

"E' un contratto, come da tutti sottolineato, arrivato dopo 17 mesi di trattativa e di lotte, come non si vedevano da oltre 20 anni, con 40 ore di scioperi e con manifestazioni per ottenere il rinnovo - commenta Filippo Porcari, segretario dei metalmeccanici del sindacato di via Lamarmora - . Solo grazie alla partecipazione alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori, Fim, Fiom, Uilm sono riusciti a portare a casa un importante risultato che aumenta il salario e rafforza tutele e diritti. L’ipotesi di contratto interessa oltre 1.7 milioni di metalmeccanici e ha definito un aumento sui minimi di 205 euro al livello C3, oltre l’IPCA-Nei, con il mantenimento della clausola di salvaguardia nei casi di impennata inflattiva. In sostanza sul piano salariale si definiscono

aumenti contrattuali complessivi pari al 9,64% a fronte di una d’inflazione Ipca Nei prevista al 7,20% nei prossimi 3 anni. Con il nuovo contratto aumenta anche la quota dei flexible benefits a 250 euro oltre ad importanti e significativi miglioramenti sulla parte

normativa a partire dalle norme di contrasto alla precarietà, al rafforzamento degli Rls e alla salute e sicurezza, alla parità di genere, alla fruizione dei permessi e dei congedi parentali oltre che del trattamento di malattia e ad una maggiore partecipazione dei

lavoratori".

"Adesso la parola passa ai lavoratori e alle lavoratrici, con una campagna di assemblee nelle fabbriche metalmeccaniche di tutto il territorio, che culminerà con la consultazione e il voto certificato tramite referendum nelle assemblee dei lavoratori".