AlfAlberto, F come Felicità: una ricerca scolpita nel cuore di ogni essere umano VIDEO

Nel nuovo appuntamento, Alberto Antonello propone una riflessione sulla Felicità, richiamando il celebre film del 2006 di Gabriele Muccino ispirato alla storia di Chris Gardner e il passaggio della Dichiarazione d’Indipendenza americana che la definisce un diritto inalienabile. “La ricerca della felicità – osserva – prima ancora che essere scritta in una dichiarazione, è scolpita nel cuore di ogni essere umano”.
La felicità, sottolinea, è un desiderio universale: “Tutti, ma proprio tutti, la desideriamo, la inseguiamo impegnando ed investendo la nostra esistenza nella speranza di afferrarla”. Eppure, aggiunge, l’esperienza dimostra quanto spesso ciò che immaginiamo possa renderci felici produca una soddisfazione solo temporanea: “Anche quando si ottiene ciò che si immaginava potesse donare la felicità, quella sensazione di gioia e pienezza dura molto poco. Piano piano svanisce”.
La riflessione si sposta quindi su un piano spirituale: l’uomo è stato “creato per essere felice” e la felicità originaria non dipendeva dal possesso o dal successo, ma dalla relazione con Dio...