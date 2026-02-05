Acqua, Bcv diventa gestore unico: Biella nel nuovo assetto

Bcv Acque è ufficialmente il gestore unico del servizio idrico integrato. L’annuncio è stato dato nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, nel corso di una conferenza stampa dall’amministratore delegato Leonardo Gili (presidente Consorzio Baraggia e presidente Sii), alla presenza del presidente Fabrizio Amatelli. Fanno parte del Cda anche la vice Laura Leoncini e i consiglieri Gabriele Martinazzo e Maria Cristina Patrosso.

Nel ripercorrere il cammino che ha portato al risultato, Gili ha parlato di "otto anni vissuti come venti", definendo il percorso "inenarrabile", segnato non solo dal confronto con "l’avversario storico privato", ma anche dalla complessità dei territori coinvolti: “Talmente complicati che ci hanno lasciati molte volte stupefatti, con situazioni difficilmente comprensibili”.

Dal punto di vista operativo, Bcv Acque procederà ora al trasferimento di 253 dipendenti provenienti dalle quattro società che hanno dato vita al nuovo gestore: Cordar Valsesia, Cordar Biella, Sii e Am+. “Tutti i lavoratori – ha precisato Gili – resteranno nello stesso luogo di lavoro, con le stesse tutele contrattuali e lo stesso stipendio”.

Nella fase iniziale il servizio di fatturazione sarà affiancato: sulle bollette compariranno sia Bcv sia le quattro società originarie. Successivamente il servizio verrà gradualmente accentrato interamente in capo a Bcv Acque. La sede sarà a Vercelli, mentre l’organizzazione territoriale sarà articolata in Valsesia, Valsessera, Biellese, Baraggia vercellese, Casalese e Valenza.

“Ora si procede a ottimizzare le strutture”, ha spiegato l’amministratore delegato. Entro il 28 febbraio la società verrà capitalizzata con 16 milioni di euro di capitale sociale interamente versato; entro il 31 dicembre seguirà il versamento delle restanti quote. Nel frattempo, le quattro società stanno ricevendo i periti incaricati di valutare il valore residuo, che resterà come riserva in capo alle singole realtà.

Sul fronte economico, Gili ha ricordato che le quattro società hanno già effettuato investimenti per un totale compreso tra 186 e 200 milioni di euro e che Bcv Acque non distribuirà dividendi: “Non ci sono privati, la società è interamente pubblica. I soldi incassati dalle bollette verranno reinvestiti esclusivamente nelle strutture e nel funzionamento del gestore idrico”. Gli investimenti effettuati passeranno tutti in capo a Bcv.

Per quanto riguarda il quadro complessivo, Bcv Acque proseguirà il percorso senza modifiche, nonostante il ricorso al Tar presentato dal Comune di Vercelli. “Sappiamo che esiste un ricorso pendente e che seguirà il suo iter – ha dichiarato Gili – ma non abbiamo alternative: andiamo avanti. Ad oggi il servizio idrico integrato è nostro”. Il 28 febbraio il presidente Amatelli e l’amministratore delegato invieranno la comunicazione ufficiale ad Asm Vercelli.

Entro il 28 febbraio è anche prevista la pubblicazione bando di gara per la scelta del soggetto finanziatore dell'intero fabbisogno di capitale di terzi necessario per gli adempimenti in capo a BCV Spa (liquidazione VR, investimenti da PdA, subentro nei mutui dei singoli soci). Entro il 31 dicembre ciascuno dei Soci pubblici dovrà approvare il conferimento degli asset afferenti al SII a BCV Spa per la quota residua del valore complessivo degli asset di ogni socio.

Entro marzo del prossimo anno Bcv Acque dovrà procedere alla liquidazione di Asm Vercelli, che “farà poi le proprie scelte”. “Il percorso è chiuso – ha concluso Gili – abbiamo la concessione del servizio idrico integrato. Oggi partiamo con quattro società, abbiamo portato a casa il risultato e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo successo”.