Il Gruppo Marazzato punta sulla formazione, nasce la “Academy” FOTO

Premiato più volte nel corso degli ultimi anni con riconoscimenti prestigiosi come Industria Felix e Best Managed Company per la gestione virtuosa e la visione manageriale, il Gruppo Marazzato conferma di avere tra i suoi capisaldi nella formazione e nell’impegno per la crescita personale e professionale delle persone e a tale scopo apre il 2026 con la grande novità della “Marazzato Academy”.

Si tratta di un progetto multidisciplinare finalizzato a creare dei percorsi formativi rivolti ai dipendenti in modo da dare loro l’opportunità di sviluppare le proprie competenze tecniche e migliorare le attitudine soft, come le doti di leadership, le capacità di lavorare in team e, in generale, la managerialità quale asset fondamentale di ogni attività.

Il primo di questi percorsi è stato inaugurato la settimana scorsa e coinvolge 15 collaboratori scelti tra manager già affermati e potenziali: si svolgerà su un arco temporale complessivo di due anni durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di essere protagonisti di una serie di incontri ad alto valore formativo, attraverso la guida di Consvip, società di consulenza strategica su tutto il territorio italiano.

Ma non è tutto: Marazzato Academy, oltre ad essere il titolo del progetto specifico, si propone come vero e proprio brand: creato dalla funzione Marketing di Gruppo, dispone anche di una prima linea di equipaggiamento esclusivo per i partecipanti composto da zaino, cartelletta e altri gadget utili durante le lezioni.

Tutte le attività formative future saranno ricondotte all'interno del brand "Marazzato Academy", inclusi i percorsi che l'azienda con sede a Borgo Vercelli promuove e realizza già da anni con tematiche tecniche come la sicurezza e la conoscenza delle normative ambientali o tematiche sociali e strategiche, come la gestione delle priorità ed il public speaking.

Per Emanuele Cavallari, responsabile Risorse Umane del Gruppo Marazzato: “Questa prima edizione segna l'inizio di un percorso che intendiamo riproporre in futuro, convinti che la formazione sia un motore essenziale per lo sviluppo della nostra realtà. Per questo motivo, ci impegniamo ogni giorno a realizzare progetti su misura che possano coinvolgere una parte sempre più ampia della popolazione aziendale”.