Piemonte, più sostegno al volontariato locale: nuove risorse per Pro Loco e associazioni combattentistiche

Approvato dal Consiglio regionale del Piemonte l’Ordine del Giorno collegato al Bilancio di previsione 2026–2028, a prima firma della Consigliera Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML), che impegna la Giunta regionale a reperire nuove risorse per lo scorrimento delle graduatorie del bando destinato alle Pro Loco e alle Associazioni d’Arma e di Corpi riconosciute dal Ministero della Difesa.

Il bando, previsto dall’articolo 13 della L.R. 6/2023, ha rappresentato uno strumento fondamentale per sostenere la messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature utilizzate dalle associazioni nelle attività di promozione turistica, culturale e sociale, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree meno servite. L’elevata partecipazione ha evidenziato la centralità del mondo associativo piemontese, ma anche l’insufficienza delle risorse inizialmente disponibili, nonostante successivi incrementi che hanno consentito solo uno scorrimento parziale delle graduatorie.

«Le Pro Loco e le Associazioni d’Arma – sottolinea Elena Rocchi, che è vice presidente della VII Commissione consiliare Enti Locali – svolgono un ruolo insostituibile nel mantenere vive le comunità, promuovere il territorio e garantire coesione sociale. Il mio Ordine del Giorno rafforza ed estende i risultati di un bando che ha già dimostrato la sua efficacia, permettendo a un numero ancora maggiore di associazioni e Pro Loco di operare in sicurezza e con maggiore serenità a favore delle nostre comunità, in particolare nei comuni più piccoli»