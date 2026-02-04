Scontri a Torino, SIULP Biella: “Aggredire un poliziotto è colpire democrazia e libertà di tutti”

Il SIULP di Biella condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione avvenuta a Torino ai danni del personale delle Forze di Polizia impegnato nei servizi di Ordine Pubblico.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Ciriello, Segretario Generale Provinciale del SIULP di Biella, primo sindacato comparto Sicurezza, nonché dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico: «Rivolgo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dei Reparti Mobili impiegati a Torino per la professionalità e il senso dello Stato dimostrati nel contenere la violenza. Esprimo piena solidarietà alle colleghe e ai colleghi rimasti feriti, circa 70, e ancor di più al collega che ha rischiato la vita. Non è accettabile che chi esce di casa per lavorare al servizio dello Stato debba affidarsi alla fortuna per tornare a casa». E aggiunge: «Aggredire un poliziotto significa colpire la democrazia e le libertà di tutti i cittadini».

Il SIULP chiede interventi rigorosi affinché tali condotte non restino impunite e ribadisce la necessità di tutele concrete, giustizia e rispetto per tutte le donne e gli uomini in divisa. L’Italia, insieme ai suoi cittadini onesti, deve essere fiera dei propri servitori dello Stato