Via Italia, più elegante e meno caos: il Comune riordina traffico e permessi

I lavori di riqualificazione in corso in via Italia a Biella diventano l’occasione per intervenire anche su un altro fronte cruciale: quello della viabilità e dei permessi di accesso, oggi poco chiari e difficilmente controllabili.

Mentre procede l’allestimento del quarto lotto del cantiere, nel tratto tra piazza Santa Marta e via XX Settembre, l’amministrazione comunale annuncia una revisione complessiva delle regole di accesso alla via, con l’obiettivo di mettere ordine e limitare il traffico veicolare.

"I lavori stanno andando molto bene, sia per la velocità di esecuzione sia per la qualità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini – e stiamo ricevendo numerosi riscontri positivi da chi vive e lavora nella zona, in particolare dai commercianti".

La riqualificazione non sarà però solo estetica. Come sottolinea l’assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola, l’intenzione è quella di sfruttare il momento dei cantieri per ripensare radicalmente l’uso della strada. "Non la renderemo completamente pedonale, ma l’idea è avvicinarci il più possibile a quel modello – afferma –. Partiremo da zero con i permessi: verranno tolti e riassegnati, per avere finalmente una situazione chiara e controllabile". Nel tempo si è creata una stratificazione di autorizzazioni prorogate senza verifiche. "Oggi molti permessi sono in mano a chi non ne ha più diritto. Non c’è un quadro reale della situazione: per questo serve una ripulita".

Le nuove regole prevederanno accessi consentiti solo a chi ne ha reale necessità: residenti, titolari di posto auto, carico e scarico merci e corrieri, con orari più stringenti. Anche i residenti dovranno attenersi a percorsi limitati, utilizzando solo il tragitto più breve possibile, evitando l’attraversamento completo della via.

"Il mandato è chiaro: ridurre il traffico e riportare ordine – conclude Moscarola –. Via Italia deve diventare più ordinata, più vivibile e coerente con il suo ruolo di asse centrale della città".