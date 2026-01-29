Chiuse le gallerie lungo la 232Var “Panoramica Zegna” tra Cossato e Valdilana

Completato il rifacimento dell’impianto di illuminazione all’interno di galleria ‘Volpe’, a Cossato, in provincia di Biella, Anas ha avviato gli interventi di efficientamento dell’impianto di illuminazione all’interno delle vicine gallerie ‘Berchelle’ e ‘Ronco I’, sulla strada statale 232Var “Panoramica Zegna” tra Cossato e Valdilana.

ll programma degli interventi prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di complessivi 354 punti luci LED a risparmio energetico, di cui 250 in galleria ‘Berchelle’ e 104 in galleria ‘Ronco".

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per il personale tecnico impegnato nelle attività, le gallerie resteranno chiuse al traffico fino a giovedì 19 febbraio.

Durante la chiusura la circolazione è indirizzata sulla viabilità alternativa locale tramite apposita segnaletica di indicazione.

L’intervento sugli impianti nelle gallerie ‘Volpe’, ‘Berchelle’ e ‘Ronco I’ rientra in un ampio corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese che prevede la sostituzione delle lampade esistenti con punti luce LED a risparmio energetico, per un investimento complessivo che ammonta a circa 1,7 milioni di euro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.