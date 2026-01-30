Ancora ladri a Crevacuore, entrano in casa ma fuggono a mani vuote

Sembra proprio che i ladri abbiano preso di mira un'altra abitazione dopo i casi di furti segnalati nelle scorse ore nel comune di Crevacuore. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbero rovistato all'interno di alcune stanze di un'abitazione ma si sarebbero allontanati a mani vuote. A dare l'allarme la proprietaria. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.