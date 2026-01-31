Biella, il tributo del Consiglio Comunale all'atleta Michela Aruni Biolcati

Lo scorso martedì 27 gennaio, durante il Consiglio Comunale di Biella, c'è stata la cerimonia di consegna da parte del sindaco Marzio Olivero dell'attestazione di riconoscimento all’atleta Michela Aruni Biolcati.

Il testo contenuto nella pergamena con la motivazione è il seguente: “La Città di Biella intende omaggiare con un riconoscimento la figura dell’atleta Michela Aruni Biolcati, nuotatrice paraolimpica e formatrice per la disabilità, per i suoi meriti sportivi ma anche per il suo grande impegno umano e sociale. Atleta paralimpica di livello internazionale, ha partecipato ai Campionati Mondiali 2023 e 2024 di nuoto pinnato e apnea, conseguendo un record italiano. Nel 2025 ha ottenuto medaglie internazionali ai World Series di nuoto paralimpico e numerosi titoli nazionali FINP e FIPSAS. È promotrice del progetto territoriale Sport in Classe – Sport Paralimpico e Presidente dal 2013 dell’ASD Centro Integrazione Sportiva (UISP Biella). A livello sociale e lavorativo è, inoltre, Presidente dal 2016 di ANPA, Associazione Nazionale Persone Autistiche, e opera dal 2014 come formatrice e responsabile nazionale”.

Con questo riconoscimento, l’amministrazione comunale di Biella intende esprimere stima e gratitudine per il percorso sportivo e umano a fianco dei più deboli di Michela Aruni Biolcati, esempio positivo per le nuove generazioni e orgoglio per lo sport italiano.