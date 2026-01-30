Domenica a Torino la prima gara della squadra agonistica del Circolo Subacquei Biella FOTO

Il Circolo Subacquei Biella, associazione senza scopo di lucro attiva da oltre 50 anni e punto di riferimento per gli appassionati di attività subacquee, si prepara a scendere in acqua per la prima gara stagionale della sua squadra agonistica di apnea, sponsorizzata da Quadrifoglio Garage. L’appuntamento è per domenica 1° febbraio alla piscina Trecate di Torino dove scenderanno in vasca Marco Savazzi e Martina Sguotti (1° categoria). In tutto sono dieci gli atleti, tra uomini e donne. Fanno parte della squadra sempre per la 1ª categoria Beltramo Matteo, Segala Igor e Alessandro Duso; per la 2ª categoria Paola Strona, per la 3ª categoria Pietro Bertazzi, Ilaria Sudano, Pietro Brusasca.

Il Circolo Subacquei Biella conta oggi circa 110 iscritti e 15 istruttori, e organizza corsi sub e apnea di vari livelli, dai più giovani che si avvicinano alla mini-apnea fino, agli adulti che vogliono conoscere il mondo subacqueo. Mario Banfo ne è il Presidente. Le lezioni si tengono alla piscina Pralino il martedì per i corsi di Apnea e Bombole, mercoledì tiro al bersaglio Subacqueo, e giovedì agonismo di apnea con orari 20-22, mentre nel corso dell'anno sono organizzate uscite in mare e in alcune piscine particolari come la Y-40, la più profonda al mondo con acqua a 37°C, che permette agli allievi di fare esperienza in condizioni ideali, senza l’ingombro delle mute.

Gli atleti della squadra agonistica si confrontano in specialità diverse, dalla rana subacquea alle pinne bipinna e monopinna, misurando distanza e precisione secondo le categorie di appartenenza. La competizione premierà chi si avvicina di più alla distanza dichiarata, diversamente dalla categoria Elite, dove vince chi percorre la distanza maggiore.

Gli allenamenti della squadra sono seguiti da Marco Scalabrino per l’apnea e da Cristiano Bertin per il tiro al bersaglio subacqueo, con l’obiettivo di preparare al meglio gli atleti in vista dei prossimi impegni: i campionati italiani primaverili per categorie dal 20 marzo a Novara e, in estate, i campionati estivi italiani riservati alla categoria Elite. Gli altri delle varie squadre sono invece seguiti da Marco Scalabrino, Liliana Pelle, Cristiano Bertin e Alberto Grosso.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.circolosubacqueibiella.it