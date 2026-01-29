Viverone, ripartono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27

Ripartono a Viverone le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e al primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/27. La finestra temporale per la presentazione delle domande va dalle 8 del 13 gennaio alle 20 del 14 febbraio 2026. Lo rende noto l'amministrazione comunale sul proprio sito web.

I genitori effettueranno online le iscrizioni per tutte le 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 della s𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 statale.

Alla piattaforma Unica si accede attraverso le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano cartacee le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e quindi vanno consegnate direttamente presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo.

Per i genitori che avessero difficoltà a effettuare le iscrizioni on line il personale della Segreteria dell'Istituto Comprensivo è disponibile dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura a partire dal 13 gennaio e sino al 14 febbraio 2026.