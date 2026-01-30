Pollone celebra 40 anni di dedizione all'Asilo Emma Frassati: Roberto Sepioni passa il testimone

Un lungo e caloroso applauso ha salutato Roberto Sepioni, che dopo quarant'anni di presidenza lascia la guida dell'Asilo Emma Frassati. La cerimonia di ringraziamento si è svolta durante il consiglio comunale del 22 gennaio, un momento istituzionale che ha assunto un tono di profonda gratitudine e commozione per un uomo che ha dedicato una vita intera al servizio dei più piccoli.



Il sindaco di Pollone, a nome di tutta l'amministrazione e della comunità, ha consegnato una targa a Sepioni, sottolineando il valore straordinario del suo operato. "Quarant'anni di presidenza significano una vita intera dedicata all'Asilo, ai bambini, alle famiglie e alla comunità," ha dichiarato il primo cittadino. "In questo lungo periodo, Roberto ha garantito una presenza costante, un impegno instancabile e un'autentica passione, affrontando difficoltà e cambiamenti con equilibrio e grande senso di responsabilità. Il suo è un esempio di amore verso i bambini e di dedizione silenziosa ma concreta, che resterà un segno indelebile nella storia del nostro paese."



L'Asilo Emma Frassati rappresenta un pilastro per Pollone, un luogo dove generazioni di bambini hanno mosso i primi passi nella crescita e nella vita comunitaria. L'impegno di Sepioni ha permesso a questa istituzione di consolidarsi e di superare le sfide del tempo, diventando un punto di riferimento educativo per il territorio. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i consiglieri uscenti, che hanno collaborato con spirito di servizio e hanno sostenuto il lavoro del Presidente, contribuendo alla continuità e alla qualità di questo importante servizio educativo per i bambini di Pollone. Con il passaggio di consegne, si apre ora un nuovo capitolo per l'asilo. Il nuovo consiglio, che si insedierà a febbraio, sarà composto da Simona Coda, Patrizia Bagnasco, Fabio Quaregna, Carlo Martinotti e Don Luca Bertarelli, che rimane di diritto per statuto.

A loro è andato l'augurio di buon lavoro da parte di tutta l'amministrazione comunale, che ha ribadito il proprio sostegno all'istituzione. "Stiamo accantonando risorse per sostenere lo sviluppo della sezione primavera," ha annunciato il sindaco, "e auspichiamo un rilancio dell'Asilo Emma Frassati, affinché continui a essere un punto di riferimento per le famiglie di oggi e di domani." Si chiude un'era, ma l'eredità di Roberto Sepioni, fatta di passione e impegno, continuerà a vivere tra le mura dell'asilo, mentre una nuova squadra si prepara a raccogliere un testimone così importante per il futuro di Pollone.