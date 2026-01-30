Banca Patrimoni Sella & C., il cda nomina Massimo Coppa nuovo presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Patrimoni Sella & C. ha nominato nuovo Presidente Massimo Coppa.

Già Amministratore e Vicepresidente di Banca Patrimoni Sella & C. dal 2005, Massimo Coppa ha avuto un ruolo determinante nella nascita e nello sviluppo della Banca specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale del gruppo Sella.

Nell'assumere la carica Massimo Coppa ha detto di essere "pronto ad assicurare serietà, impegno, equilibrio e garbo; valori che, insieme a tanti altri, sono stati trasmessi da Maurizio Sella e che io ho fatto miei in questi venti anni di vicepresidenza".