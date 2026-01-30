Differenziata, dal 1° luglio si cambia: nuovo affidamento a Seab, servizio più uniforme

Novità in arrivo per la raccolta differenziata nei Comuni che fanno capo a Cosrab. A partire dal 1° luglio entrerà infatti in vigore il nuovo affidamento sedicennale del servizio a Seab, che porterà a una redistribuzione dei passaggi e a una maggiore uniformità nella raccolta puntuale sul territorio.

L’obiettivo principale è quello di armonizzare il servizio, superando le differenze oggi esistenti tra un Comune e l’altro. Attualmente, infatti, le modalità di raccolta non sono omogenee: in alcuni centri l’umido viene ritirato una volta alla settimana, in altri due. Una situazione che Cosrab intende razionalizzare.

"Si vuole risparmiare e allo stesso tempo rendere più efficiente il servizio – spiega il presidente di Cosrab, Gianni Ciliesa –. Anche finora la raccolta era in capo a Seab, ma essendo stata soggetta a concordato i termini erano diversi. Ora quella fase si è conclusa, ed è stato firmato un nuovo contratto che partirà dal 1° luglio e avrà una durata di 16 anni".

“E' stato un periodo di stand by diciamo, necessario per organizzarsi – sottolinea Ciliesa –. Ora Seab è pronta e si parte”. In queste settimane si sta lavorando alla definizione dei nuovi calendari di raccolta, che verranno condivisi con le amministrazioni comunali.

Lo sguardo è già rivolto anche al futuro. L’intenzione di Cosrab è infatti quella di affidare progressivamente a Seab anche altri servizi, come la raccolta del vetro e di altre frazioni, che oggi sono gestite da società diverse. “Abbiamo spiegato a tutti i Comuni come funzionerà il nuovo sistema – conclude Ciliesa – e stiamo lavorando insieme per garantire una maggiore efficienza complessiva”.

Intanto slitta di circa un mese l’apertura del nuovo ecocentro, che sorgerà nelle vicinanze di quello attuale. L’inaugurazione, inizialmente prevista prima, è stata rinviata a marzo a causa del ritardo nella consegna di un mezzo necessario per operare nei nuovi spazi.