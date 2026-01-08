Vigliano, l'ecocalendario 2026 disponibile negli uffici comunali e in biblioteca

Anche quest’anno il comune di Vigliano Biellese rende disponibile l’ecocalendario 2026, recependo la programmazione di Cosrab, di cui sono stati mantenuti anche gli aspetti grafici.

Ne dà notizia il sindaco Cristina Vazzoler: “Il calendario si ferma al mese di giugno. C’è una ragione e sta nei cambiamenti che ci aspettano nella seconda metà dell'anno. Infatti, rispondendo alle disposizioni europee e regionali, che ci impongono di essere sempre più attenti a differenziare i rifiuti, la raccolta dell’indifferenziato si avvia a diventare quindicinale, salvo necessità specifiche e documentate. Tutto questo, comunque, sarà dettagliatamente spiegato. I cittadini di Vigliano si sono sempre dimostrati scrupolosi e attenti in questa materia. Pertanto confido che riusciremo anche questa volta ad affrontare le novità con spirito di adattamento e nella consapevolezza che il fine ultimo è la tutela ambientale”.

Prima l’introduzione, nel 2011, della raccolta dell’organico; poi, dal luglio 2023, l’evoluzione della raccolta con l’inclusione degli imballaggi leggeri. “Sono tutte tappe di un percorso che ci porta a riflettere quanto sia importante differenziare nella direzione di una sostenibilità globale – afferma Vazzoler - Significa sostanziamente riduzione drastica di tutto ciò che è davvero lo scarto rispetto a ciò che consideriamo rifiuto ma di fatto deve avere una nuova vita, sotto forma diversa. Stiamo procedendo per piccoli passi ma si tratta di una svolta epocale”.

Per Vazzoler “non è inutile ribadire ciò che ciascuno di noi può e deve fare, ragionando in termini di tutela ambientale, con i gesti di tutti i giorni. Beviamo acqua del rubinetto, scegliamo alimenti e prodotti sfusi, non confezionati, ricaricabili o con vuoto a rendere, controlliamo le etichette e usiamo l’app junker per conferire in modo corretto i nostri scarti. In questo modo saremo parte attiva di quella svolta epocale cui ho fatto cenno. Abbandonare l’usa e getta sarà il primo passo in questa direzione. Ne guadagneremo tutti in salute, in qualità dell’ambiente, in benessere collettivo”.

L’ecocalendario 2026 può essere ritirato presso gli uffici del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; mercoledì e giovedì anche dalle 14.15 alle 16 e presso la biblioteca comunale, da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18.