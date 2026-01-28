Internazionalizzazione, Tronzano dichiara: “Piemonte sempre più competitivo nel mondo”

“La fotografia che ci restituisce l’indagine di Confindustria Piemonte conferma con forza che l’internazionalizzazione è e deve continuare ad essere un pilastro strategico per la crescita del nostro sistema produttivo. Le imprese piemontesi, anche nei contesti più complessi, continuano a innovare, esportare e investire. Compito delle istituzioni è accompagnare questa capacità con strumenti efficaci e visione di lungo periodo”. Così l’assessore regionale al Bilancio, Attività Produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano commenta i risultati emersi dalla II Indagine sull’internazionalizzazione 2025 presentata oggi da Confindustria Piemonte.

“Sono numeri che evidenziano in modo netto – prosegue Tronzano – come oltre il 58% delle imprese abbia rapporti strutturati con l’estero: il 40% ha incrementato il fatturato export negli ultimi tre anni e cresce l’attenzione verso mercati ad alto potenziale quali Emirati, India, Canada, Giappone. A fronte di una competizione globale sempre più serrata, il Piemonte dimostra di avere imprese pronte e ambiziose”.

L’assessore richiama le principali iniziative messe in campo dalla Regione. “Con il nuovo ciclo dei Progetti Integrati di Filiera 2026–2029 abbiamo stanziato 27,1 milioni di euro, il 40% in più rispetto al triennio precedente, e introdotto due nuove filiere chiave – Agritech e Microelettronica – per rispondere alla trasformazione tecnologica in atto. I PIF si confermano uno strumento solido, cresciuto in numeri e in efficacia, capace di generare oltre 8.000 occasioni di business solo nel biennio 2024–2025”.

Inoltre le missioni di sistema per la Regione sono un asset strategico. “Dopo il successo delle missioni in Michigan e all’Expo di Osaka, nel 2026 andremo in Canada, nelle Province di Ontario e Quebec. Si tratta di mercati dove il Piemonte può giocare un ruolo da protagonista. La collaborazione con Confindustria, Unioncamere, Ceipiemonte e il sistema universitario sarà decisiva per attrarre investimenti, promuovere le nostre eccellenze e aprire nuove relazioni di lungo periodo. Il Piemonte è pronto a raccogliere la sfida dell’internazionalizzazione. Lavoriamo perché sempre più imprese possano uscire dai confini regionali e portare nel mondo il valore delle nostre competenze, tecnologie e produzioni”, conclude Tronzano.